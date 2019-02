„Troepen VS eind april weg uit Syrië”

Het Amerikaanse leger treft voorbereidingen om voor eind april alle manschappen terug te halen uit Syrië. De terugtrekking moet halverwege maart al voor een groot deel achter de rug zijn, zeggen bronnen tegen de krant Wall Street Journal.

President Donald Trump maakte in december bekend dat hij alle Amerikaanse troepen terugtrekt uit Syrië. De Amerikanen hebben daar ongeveer 2000 manschappen gelegerd. Die steunen lokale bondgenoten in hun strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat.

Volgens Trump is IS bijna verslagen en kunnen de Amerikaanse militairen worden teruggehaald. Een Amerikaanse functionaris zei tegen persbureau Reuters dat de VS ook hun basis al-Tanf verlaten. Die buitenpost ligt vlakbij de Syrische grens met Jordanië en Irak.

De Amerikanen zitten nog wel met het probleem dat hun Koerdische partners in Syrië, de Volksbeschermingseenheden (YPG), door Turkije worden gezien als een terreurorganisatie. Er wordt gevreesd voor een nieuw conflict nadat de Amerikaanse troepen zijn vertrokken.