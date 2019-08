‘Troepen Syrische Koerden trekken zich terug’

De Koerdische autoriteiten in het noordoosten van Syrië hebben dinsdag aangekondigd dat ze zijn begonnen met de terugtrekking van hun troepen van buitenposten langs de Turkse grens. De stap komt na een Amerikaans-Turkse deal voor een bufferzone daar.

Ze zeiden dat zaterdag is begonnen met „de eerste praktische stappen, in het Ras al-Ain-gebied, met het verwijderen van enkele aarden heuvels en de terugtrekking van enkele beveiligingseenheden en zware wapens”.

Op maandag gebeurde hetzelfde in Tal Abyad om „onze toewijding aan de huidige afspraken te tonen”, zei de semi-autonome Koerdische regering in een verklaring.

De zogenaamde „veilige zone” die eerder deze maand door Washington en Ankara is overeengekomen, heeft als doel een buffer te creëren tussen de Turkse grens en de Syrische gebieden die worden gecontroleerd door de Koerdische YPG, een groep die Ankara als „terroristen” beschouwt.

Details over de veilige zone zijn momenteel nog wazig en er is geen definitieve datum vastgesteld voor wanneer deze zou worden ingesteld. Maandag zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan nog dat Turkse troepen spoedig Noordoost-Syrië zullen binnenvallen.

Sinds de Syrische burgeroorlog in 2011 uitbrak is vrijwel het hele gebied in Syrië dat op de linkeroever (ten oosten of noorden) van de Eufraat ligt in handen gevallen van Koerdische milities. Die worden door Ankara gezien als een Syrische tak van de terroristische Koerdische groep PKK. De VS hebben de YPG-milities juist als bondgenoten en als stoottroepen in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat gesteund.