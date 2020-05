„Troepen Libische regering veroveren belangrijke luchtmachtbasis”

Strijders die de Libische regering in Tripoli steunen, zeggen een belangrijke luchtmachtbasis onder de voet te hebben gelopen. De troepen van krijgsheer Khalifa Haftar zouden zich hebben teruggetrokken uit de basis Watiya, die zich op zo’n 125 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad bevindt.

De basis, in de buurt van de grens met Tunesië, behoort tot de belangrijkste militaire vliegvelden in het land. De overwinning van de regeringsgezinde troepen is een nieuwe tegenslag voor Haftar, die al een jaar tevergeefs probeert om Tripoli in te nemen. Daar zetelt de door de VN erkende regering van premier Fayez al-Sarraj.

Bij de bloedige burgeroorlog in Libië zijn meerdere buitenlandse mogendheden betrokken. Sarraj krijgt logistieke en militaire steun van Turkije en Haftar wordt onder meer gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten. Ook vechten Russische huurlingen mee met zijn zogenoemde Libische Nationale Leger. Toch wisten troepen die Sarraj steunen de afgelopen weken gebieden in het westen en aan de kust te heroveren.