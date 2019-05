Triomfantelijke terugkeer Saakasjvili in Kiev

Michail Saakasjvili is woensdag teruggekeerd in Oekraïne. De voormalige president van Georgië kreeg een warm onthaal op het vliegveld van Kiev met juichende fans en muziek. De nieuwe president Volodimir Zelenski had hem een dag eerder het staatsburgerschap van Oekraïne teruggegeven.

Saakasjvili was zijn paspoort in de zomer van 2017 kwijtgeraakt na een politiek conflict met president Petro Porosjenko. Hij had de voorganger van Zelenski beticht van corruptie. Sindsdien vertoefde hij vooral in Nederland, waar zijn echtgenote Sandra Roelofs vandaan komt. Wat de precieze plannen zijn van de 51-jarige Saakasjvili, die in 2015 door Porosjenko naar Oekraïne was gehaald om gouverneur van Odessa te worden, bleef nog onduidelijk.