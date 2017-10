Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft vrijdag bekendgemaakt drie vermoedelijke terroristen te hebben gearresteerd. Zijn worden verdacht van het beramen van aanslagen in New York namens Islamitische Staat. Het trio zou onder meer van plan geweest zijn bommen tot ontploffing te brengen op Times Square in Manhattan en in de metro. De veiligheidsdiensten konden dat verijdelen.