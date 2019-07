„Trillende Merkel lijdt aan zeldzame bewegingsstoornis”

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft donderdag zittend deelgenomen aan een ceremonie om de premier van Denemarken te verwelkomen.

Dat was een dag nadat ze voor de derde keer zichtbaar stond te beven toen ze de premier van Finland ontving.

Donderdag zat Merkel op een stoel en zat de Deense premier Mette Frederiksen naast haar tijdens de ceremonie in Berlijn. Merkel (64) staat bekend als extreem harde werker en heeft de reputatie om andere leiders te overtreffen op EU-toppen, met haar vermogen zich te concentreren op details van complexe discussies tot diep in de nacht.

Volgens Chris Van der Linden, neuroloog verbonden aan het AZ Sint-Lucas in het Belgische Gent, lijdt Merkel aan orthostatische tremor. „Dat is een zeldzame bewegingsstoornis waarvan de oorzaak nog onbekend is maar die meestal voorkomt bij oudere mensen, meer bij vrouwen dan bij mannen. Gevaarlijk is het niet, wel best lastig”, zei de specialist. „De tremor treedt op in de benen zodra men staat en verdwijnt meestal direct bij het gaan zitten. Ook lopen, bewegen van de benen en leunen/steunen terwijl men staat, kan het trillen verminderen”, zegt Van der Linden. Wie er plots last van krijgt, kan best even rondstappen, dan verdwijnt het vanzelf weer.”

Van der Linden zegt dat de aandoening niets met te veel koffie of te weinig water drinken te maken heeft. „Hoe het dan wel ontstaat? Geen idee. Het komt voort uit de hersenen”, aldus de Belgische neuroloog.