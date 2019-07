Treinverkeer station Londen plat door hond

Een ontsnapte hond heeft voor grote overlast gezorgd bij het drukke Londense treinstation Waterloo. Het dier rende over het spoor en werd achtervolgd door een man, mogelijk de eigenaar. Daardoor moest het treinverkeer tijdens de tropische hitte worden stilgelegd, berichten Britse media.

Passagier Adam Willmott zei volgens de krant Metro dat zijn trein ongeveer 20 minuten stilstond. Hij kon zijn ogen niet geloven toen hij de boosdoeners langs zag komen. „We zagen een hond over het spoor rennen”, zei de 23-jarige man. „En toen, ongeveer 20 seconden later, een man die achter hem aan rende.”

Spoorbedrijf South Western Railway bevestigt de opvallende achtervolging. Een woordvoerder zegt dat de politie is ingeschakeld. Het is onduidelijk of de man het dier uiteindelijk heeft ingehaald. Volgens getuige Willmott was de hond veel sneller en zag de spoorloper er nogal moe uit.