Treinsurfer vat vlam op dak trein

Een 21-jarige man in Duitsland is in brand gevlogen, nadat hij op het dak van een trein was geklommen en in aanraking kwam met de bovenleiding.

De man klom op het centraal station van Frankfurt op een trein van de S-Bahn, een snelle stadstrein of zogenoemde sneltram. Toen de trein door een tunnel reed, kwam de man in contact met de bovenleiding. Hij liep daarbij op meer dan 25 procent van zijn lichaam derdegraads brandwonden op. Bij het volgende station stortte hij door het afremmen van het dak op het perron.

De treinsurfer is met zware verwondingen - door zijn val liep hij meerdere botbreuken op - naar het ziekenhuis gebracht en wordt in kunstmatig coma gehouden.