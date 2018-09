Treinstoring Duitsland was politieke actie

Een grote treinstoring in het Duitse Ruhrgebied is waarschijnlijk het werk van politieke activisten. Onbekende beschadigden op diverse plaatsen over honderden meters belangrijke kabels langs het spoor tussen Duisburg en Düsseldorf waardoor wissels en signalering uitvielen.

De politie en lokale media ontvingen daarna brieven waarin actievoerders claimen de leidingen te hebben gesaboteerd, zo werd dinsdag bekend. Ze deden dat uit protest tegen het uitzettingsbeleid van migranten en om „deportatieluchthavens” als die van Düsseldorf onbereikbaar te maken.

De beschadigingen werden in de nacht van zondag op maandag aangebracht. Dinsdag vielen nog steeds treinen uit en waren er vertragingen.