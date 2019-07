Treinproblemen door storing op Gare du Nord

Het internationale treinverkeer is vrijdag flink verstoord door een grote storing op het station Gare du Nord in Parijs. Veel treinen van Thalys en Eurostar vallen uit of hebben flinke vertragingen. Beide treinorganisaties rijden door verschillende Europese landen.

De oorzaak van de storing is nog niet vastgesteld, maar vermoedelijk gaat het om een defecte elektriciteitskabel. Hierdoor is brand ontstaan. Het is niet duidelijk wanneer al het treinverkeer kan worden hervat.

Er reizen jaarlijks ongeveer 180 miljoen reizigers via het Parijse treinstation.