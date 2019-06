Treinpassagiers 6 uur in tunnel bij Parijs

Passagiers van een hogesnelheidstrein naar Barcelona kwamen dinsdag 6 uur vast te zitten in een tunnel net buiten Parijs. Enkele minuten na vertrek was er een stroomstoring, waardoor de trein tot stilstand kwam en de reizigers zonder elektriciteit, werkende toiletten in de zinderende hitte zaten.

De Franse spoorwegexploitant SNCF zei dat de stroomstoring slechts 10 of 15 minuten duurde, maar de trein kon vanwege zijn positie niet herstarten. Er werd een andere trein gestuurd om de vastgelopen trein weg te halen, maar zonder succes.

De passagiers moesten uiteindelijk lopend door de tunnel naar een andere trein, vergezeld door personeel van de SNCF, brandweer en politie. De reizigers konden pas laat in de middag hun reis vervolgen.

Een 68-jarige toeriste uit Australië beschreef de ervaring als "huiveringwekkend".