Treinongeval bij Milaan eist levens

Zeker drie mensen zijn om het leven gekomen door het ontsporen van een trein bij Milaan. Vele tientallen mensen raakten gewond, vijf gewonden zijn er slecht aan toe.

Het Italiaanse persbureau ANSA repte aanvankelijk van vier doden, maar meldde later dat het dodental op drie staat. Alle overleden slachtoffers zijn vrouwen. Een deel van de gewonden is overgebracht naar het ziekenhuis van Monza. Ook werden passagiers opgevangen in een school.

Het ongeluk had plaats in de ochtendspits bij de Milanese voorstad Seggiano di Pioltello. De trein was vertrokken uit Cremona en op weg naar Milaan. Er bevonden zich zo’n 350 personen in de trein. Het ging vooral om forenzen, bericht ANSA.

Spoorbeheerder RFI ontdekte later een stuk losgeschoten rails van ongeveer 20 centimeter op zo’n 2 kilometer van de rampplek. Dat was volgens experts mogelijk de oorzaak van de crash. Volgens een woordvoerder van treinmaatschappij Trenord reed de trein niet te hard.