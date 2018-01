Treinongeluk Zuid-Afrika: doden en gewonden

Door een botsing van een passagierstrein op een vrachtwagen en een auto in Zuid-Afrika zijn zeker veertien mensen om het leven gekomen. Dat heeft spoorbedrijf Shosholoza Meyl bevestigd. Ongeveer honderd mensen raakten gewond bij de botsing.

Het ongeluk gebeurde donderdagochtend in de buurt van Kroonstad in de provincie Vrijdstaat. Door de botsing vloog de trein in brand, zegt reddingsdienst ER24.

De trein was onderweg van Port Elizabeth naar Johannesburg. Het zou gaan om een luxe trein met veel vakantiegangers aan boord.