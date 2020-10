Treinnetwerk Johannesburg plat door dieven

Delen van het treinnetwerk in Johannesburg zijn platgelegd door vandalisme. Dat meldt de Zuid-Afrikaanse krant Daily Maverick op basis van eigen onderzoek. In de afgelopen maanden hadden dieven vrij spel vanwege de coronalockdown en werd het spoor zwaar beschadigd.

Dieven hebben het voorzien op koperen kabels om ze vervolgens te verkopen. Ze halen de bovenleiding en zelfs ondergrondse kabels weg, waardoor treinen daar niet meer kunnen rijden. Prasa, de Zuid-Afrikaanse spoorwegmaatschappij, heeft er weinig grip op. In september zouden slechts drie van de zeventien lijnen in de provincie Gauteng, waar Johannesburg in ligt, berijdbaar zijn geweest.

Kabeldiefstal is al langer een probleem in heel Zuid-Afrika. Tijdens de lockdown zou het alleen maar erger zijn geworden, omdat er geen beveiligers werkten om het spoor in de gaten te houden.