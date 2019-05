Trein weg zonder kind: vader hangt aan noodrem

Grote paniek bij een vader: de trein rijdt weg, maar zijn kind van anderhalf blijft moederziel alleen achter op het perron. Maar liefst driemaal trok de geschrokken vader op het korte ritje tussen het Duitse Dortmund en Hagen aan de noodrem, maar niets hielp: de trein reed gewoon verder naar de eindbestemming.

Van het gezin met drie kinderen stond een van de kleintjes op het perron te wachten tot pa de kinderwagen aan boord had gehesen toen de deuren van de trein ineens dicht gingen. Spoorwegpersoneel dat snel in de gaten had wat er aan de hand was, bracht het achterblijvertje naar een politiepost, waar de vader na terugkeer in Dortmund het kind weer in de armen kon sluiten.

Toen de politie hem aansprak op het ongeoorloofde gebruik van de noodrem beklaagde de uit Nigeria afkomstige man, die geen Duits spreekt, dat het treinpersoneel hem in zijn paniek niet echt geholpen had.