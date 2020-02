Trein ontspoort in Australië: doden en gewonden

Zeker twee mensen zijn om het leven gekomen toen een trein ontspoorde in Australië. Dat gebeurde volgens omroep ABC in de buurt van de plaats Wallan, op zo’n 45 kilometer ten noorden van Melbourne.

Er zaten volgens de autoriteiten ongeveer 160 passagiers in de trein. Op beelden is te zien dat meerdere wagons in een bosrijke omgeving naast het spoor liggen. De hulpdiensten zeggen een aantal mensen te behandelen aan verwondingen.

Een van de inzittenden zegt angstige momenten te hebben doorgemaakt. Ze stelt dat bagage door de wagon werd geslingerd. „Er lagen overal mensen, dus we moesten even kijken of ze niet gewond waren”, vertelt de vrouw. De meeste passagiers in de wagon leken volgens haar hooguit lichtgewond te zijn.

Over de oorzaak van het incident is nog niets bekendgemaakt. De autoriteiten stuurden drie traumahelikopters naar de rampplek.