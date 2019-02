Trein met Syrische ‘oorlogstrofeeën’ maakt reis door Rusland

Islamitische Staat (IS) is verslagen. Zo niet helemaal, dan toch bijna. Met dank aan Rusland. Zonder de hulp van Moskou zou de Syrische president Assad er niet in zijn geslaagd de terreurbeweging het land uit te jagen.

In een ver verleden zou de vijand aan de zegekar zijn gebonden. Letterlijk. Om aan het thuisfront te worden gepresenteerd als trofee. Anno 2019 gebeurt dat niet meer; daarvoor is de mensheid te beschaafd geworden. Bovendien staat nog altijd niet vast wat er is gebeurd met de leider van IS, Abu Bakr al-Baghdadi. Wikipedia heeft hem in ieder geval nog niet dood verklaard.

De Russische beer is echter niet voor één gat te vangen. Weliswaar wordt de vijand zelf niet meer aan de triomfwagen geknoopt, maar oorlogstrofeeën zijn er volop: automatische geweren, luchtafweergeschut, gepantserde voertuigen, tanks, drones, noem maar op. Al dat wapentuig is de afgelopen tijd op platte treinwagons gehesen en zal de komende twee maanden als reizende tentoonstelling Rusland doorkruisen.

video

Afgelopen zaterdag was de aftrap van ”Syrisch keerpunt”, zoals de expositie heet. Op treinstation Kazanski konden inwoners van Moskou zich vergapen aan de oorlogsbuit uit Syrië. Militairen zorgden voor deskundig commentaar. Het geheel werd opgeluisterd met paraderende soldaten en patriottisch gezang.

Na afloop vertrok de trein –hoe kan het ook anders– richting de in 2014 geannexeerde Krim. Na een kort verblijf op het schiereiland zal de karavaan vertrekken naar het Verre Oosten, om in april vanuit het hoge noorden weer naar de Russische hoofdstad terug te keren.

In totaal zal de tentoonstelling 28.500 kilometer afleggen en 60 steden aandoen. Opdat het volk zijn beschermers én de glorierijke daden van het leger niet vergete.