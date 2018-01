Trein met Republikeinen ramt vuilniswagen

Een trein van de Amerikaanse maatschappij Amtrak met tientallen Republikeinse parlementariërs aan boord is woensdag in de buurt van Crozet in de staat Virginia in botsing gekomen met een vuilniswagen. Een van de inzittenden van de truck kwam om het leven, zeker een andere raakte zwaargewond.

Sarah Sanders, de woordvoerster van het Witte Huis, zei dat geen van de Congresleden van de Grand Old Party (GOP) serieus letsel heeft opgelopen. Onder de passagiers was Paul Ryan, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Ook het meereizende staffunctionarissen bleven ongedeerd.

De GOP-groep was op weg naar een conferentiecentrum in White Sulphur Springs voor de jaarlijkse retraite om plannen te ontwikkelen voor de toekomst. Republikeinen hadden dinsdag in Washington president Donald Trump toegejuicht tijdens diens State of the Union.