In Polen zijn vijf mensen die in een auto zaten om het leven gekomen door een botsing met een trein. Het ongeluk gebeurde zaterdagavond in de buurt van het gehucht Nowa Wies Kacka in het zuidwesten van Polen, meldt TVN24.

De auto stak volgens de politie een onbewaakte spoorwegovergang over toen op dat moment een trein naderde. Die kon niet meer tijdig remmen en ramde de auto. Alle inzittenden overleden ter plaatse. De ongeveer tweehonderd passagiers van de trein bleven ongedeerd.