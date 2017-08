Transgender man wordt vader en moeder tegelijk

De Amerikaanse transgender Trystan Reese is enkele weken geleden bevallen van een zoon, zo berichtte woensdag The Washington Post.

Samen met zijn echtgenoot had Reese al twee adoptiekinderen, maar vorig jaar stelden ze vast dat ze nog een kind wilden, en dan van henzelf. De ervaringen werden steeds in blogverhalen op internet gedeeld. Het doel daarvan was om het leven van transgenders van geheimzinnigheid te ontdoen en te bewijzen dat deze zwangerschap heel normaal zou zijn.

Transgender man, assigned the female gender at birth, gives birth to a healthy baby boy https://t.co/vMZEN9oyVe pic.twitter.com/IYR1M5oRzj — CNN (@CNN) 31 juli 2017

De 34-jarige Reese is geboren als vrouw, maar ontdekte in de late tienerjaren dat hij liever als man door het leven ging. Rond haar twintigste besloot ze om mannelijke hormonen te slikken en zich als man te uiten. Op de foto’s is te zien dat dit onder meer leidde tot baardgroei. Hij besloot echter niet tot een operatie om de lichamelijke kenmerken aan te passen. Ook baarmoeder en eierstokken liet ze intact.

Zodoende was het mogelijk om zwanger te raken. Na medisch advies besloot hij tot het innemen van het mannelijk hormoon testosteron te stoppen en na vijf maanden leidde dit tot zwangerschap.

Reeses zoon werd op 14 juli geboren, na een bevalling van 30 uur. Zoon Leo weegt 9,5 pond en is in goede gezondheid.

Er zijn de laatste jaren meer transmannen geweest die zwanger werden en kinderen baarden. In veel westerse landen zijn de rechten van transgenders momenteel sterk onderwerp van discussie, onder meer de vraag of mensen op volwassen leeftijd het geslacht in hun geboortecertificaat mogen aanpassen. Ook is er veel discussie over genderneutrale toiletten.