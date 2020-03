‘Training Boeing schoot tekort in aanloop naar vliegramp’

Vliegtuigbouwer Boeing voorzag niet in voldoende training voor piloten die gingen vliegen in de 737 MAX. Dat concludeert een Ethiopisch onderzoeksteam na een vliegramp in hun land, die het leven kostte aan 157 mensen.

De 737 MAX van Ethiopian Airlines crashte ongeveer een jaar geleden buiten hoofdstad Addis Abeba. Dat leidde ertoe dat toestellen van dat type wereldwijd aan de grond werden gezet. Enkele maanden eerder was ook al een 737 MAX neergestort bij Indonesië, met 189 doden tot gevolg.

De Ethiopische onderzoekers hebben onder meer kritiek op het veiligheidssysteem dat moest zorgen dat het vliegtuig niet te steil steeg. Dat kan geactiveerd worden terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is, schrijven ze in een rapport. Het MCAS-systeem drukte voor de crash de neus van het toestel omlaag.

De experts noemen de training die Boeing regelde voor nieuwe piloten „ontoereikend”. Ze adviseren dat piloten de kans krijgen om in simulators te trainen op een scenario waarin het veiligheidssysteem het laat afweten.