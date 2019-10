Traditionele rolverdeling ligt onder vuur in EU

De traditionele rolverdeling in Europa is de voornaamste reden waarom gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de EU weinig vooruitgang boekt.

Dat concludeerde Blandine Mollard, onderzoeker aan het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE), dinsdag. Het EIGE is een agentschap van de Europese Unie (EU) „dat zich inzet voor daadwerkelijke gendergelijkheid in de EU en daarbuiten.”

Mollard presenteerde in Brussel de nieuwste resultaten van de gendergelijkheidsindex. Daaruit blijkt dat de Europese score voor man-vrouwgelijkheid maar met één punt is gestegen naar 67,4 sinds de eerdere index in 2017. Bij een maximale score van 100 punten is volgens het instituut volledige gelijkheid behaald.

Nederland behoort tot één van de drie landen waarvan sinds 2015 de score het meest is gedaald: met 0,8 punt. De score van Polen, een daling van 1.6 punt, en van Litouwen, een afname van één punt, konden in Brussel ook op kritiek rekenen.

De oorzaak van de afname of het stagneren van man-vrouwgelijkheid ligt bij de traditionele rolverdeling, aldus Mollard. Mannen en vrouwen kiezen voor traditionele studies en beroepen. Dat heeft gevolgen voor de economische onafhankelijkheid van vrouwen, volgens de onderzoeker.

Daarnaast wordt het onbetaalde werk vooral door vrouwen gedaan. „Dat is een obstakel om op andere gebieden iets te bereiken”, stelde Mollard. Ook de zorg en verantwoordelijkheid voor het gezin valt volgens haar „onevenredig” op vrouwen.

Eén van de oplossingen reikte Annemie Drieskens, voorzitter van de Europese gezinsorganisatie Coface aan: dicht de kloof tussen ouders, dan zal ongelijkheid tussen man-vrouw en inkomen ook afnemen. Haar advies kwam in een debat over de vraag of meer mannen ouderschapsverlof zouden moeten opnemen. Alle deelnemers steunden het idee dat mannen zich meer inzetten thuis.

Een andere deelnemer aan het debat, Koen Dedoncker van MenEngage, noemde het „zorgelijk” dat de zorg voor een gezin bij vrouwen ligt. Volgens Dedoncker werd hij als vader vanwege de stereotyperingen „uitgesloten” als een ouder.

De Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement (EP), Dimitrios Papadimoulis, verklaarde tijdens de bijeenkomst dat het EP het „ambitieuze doel” heeft om de komende jaren de toonaangevende instelling te zijn bij het implementeren van gelijkheid op alle mogelijke gebieden.