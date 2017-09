Traangas bij Turkse lerarenrechtszaak

De Turkse politie heeft donderdag met traangas demonstranten uiteen gejaagd bij een rechtbank in Ankara. Daar was de eerste zitting van de zaak tegen twee leraren die in hongerstaking waren gegaan om hun baan terug te krijgen.

De leraren, hoogleraar Nuriye Gülmen en onderwijzer Semih Özakça, verloren hun baan omdat zij verdacht werden van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep vorig jaar juli. De twee, die in mei werden gearresteerd, hebben maandenlang geleefd op vloeistoffen en supplementen en hun toestand is volgens artsen gevaarlijk zwak.

De twee docenten mochten niet naar de rechtszaal komen omdat ze volgens de autoriteiten zouden kunnen vluchten. Tegen hun advocaten, die er ook niet waren, zijn arrestatiebevelen uitgevaardigd.