Traangas bij protesten Hongkong

De politie in Hongkong heeft zaterdag traangas gebruikt in een poging duizenden demonstranten uiteen te jagen die bijeen waren gekomen in het Victoria Park. Dat park is inmiddels uitgegroeid tot belangrijke plek voor demonstranten om samen te komen.

Het was voor het 22e weekeinde op rij dat actievoerders de straat op gingen. Het protest is inmiddels volledig gericht tegen de groeiende invloed van China en voor autonomie van de stadstaat.

Net als afgelopen weken was er ook voor de demonstratie zaterdag geen toestemming verleend. Toch verscheen een menigte actievoerders op straat die door het winkeldistrict richting het park wandelden en onderweg barricades opwierpen in de vorm van hekken. Getuigen zagen zeker een brandbom die richting de politie werd geworpen. Veel demonstranten zongen het Britse en Amerikaanse volkslied.

De voormalige Britse kroonkolonie Hongkong werd in 1997 overgedragen aan China, onder voorwaarde dat Hongkong nog zeker vijftig jaar een aparte autonome status zou hebben.