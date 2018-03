Trèbes gedenkt slachtoffers aanslag

Het Zuid-Franse stadje Trèbes gedenkt de slachtoffers van de terroristische aanslag van vrijdag. Vier mensen verloren het leven door schietpartijen en een gijzeling in Carcassonne en Trèbes. De dader, een 25-jarige Fransman van Marokkaanse komaf, stelde dat dit een aanslag voor Islamitische Staat was. De dader is door de politie gedood.

Een van de slachtoffers, Arnaud Beltrame, was een officier van de gendarmerie. Hij nam de plaats in van een gijzelaar en heeft waarschijnlijk voorkomen dat er meer doden vielen. Hij wordt op een later te bepalen tijdstip nationaal geëerd, meldde de Franse regering.

Zondag heeft de bisschop van Carcassonne, Alain Planet, tijdens de mis in Trèbes ook Beltrame herdacht als „een toegewijd christen die ons oproept in een leven te geloven dat sterker dan de dood is”. Beltrame was rooms-katholiek en zou 9 juni in Bretagne kerkelijk in het huwelijk treden met zijn vrouw Marielle. Hij was recent voor de wet met haar getrouwd. Beltrame kreeg op zijn sterfbed in het militaire ziekenhuis van Carcassonne van een priester het laatste sacrament. Volgens de door Franse media geciteerde priester was hij niet meer bij bewustzijn en kon geen kerkelijk huwelijk meer worden gesloten.