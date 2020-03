Tower of London dicht vanwege coronavirus

De Tower of London gaat dicht vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dat staat in een verklaring op Twitter. De toren is al bijna duizend jaar een ‘baken van veiligheid’ voor de Britten.

„Met pijn in ons hart halen we de brug op. Dit buitengewone gebouw heeft al enorm veel doorstaan en ook hier zullen we van herstellen”, staat op het Twitteraccount van de toren. „We doen dit om onze bezoekers en medewerkers te beschermen.”

In het gebouw liggen de Britse kroonjuwelen. Naast de Tower of London gaan nog zes paleizen dicht, waaronder Kensington Palace, waar prins William woont.