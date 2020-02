Totaalverbod op tabaksreclame in België

Net als in Nederland wordt ook in België alle reclame voor tabak verboden. De commissie Gezondheid van het parlement gaf dinsdag unaniem groen licht voor een totaalverbod per 1 januari 2021.

Bij de zuiderburen geldt al jaren een algemeen verbod op het aanprijzen van rookwaar, maar bijvoorbeeld krantenwinkels mogen nog tabakslogo’s aan hun gevel hangen en reclame maken in hun winkel. Daar komt een eind aan. „Zien roken, doet roken”, zegt parlementslid ls Van Hoof. „Het is dan ook logisch dat er ook aan de gevel van tabakswinkels geen reclame gemaakt mag worden.”

Ook roken in de auto met kinderen onder de achttien jaar wordt verboden. Sinds vorig jaar kan al een boete tot 1000 euro worden uitgeschreven aan rokende inzittenden als er kinderen tot zestien jaar in de wagen zitten.

Er zijn nog andere maatregelen in voorbereiding om roken te ontmoedigen, waaronder een reductie van het aantal verkooppunten. Vorig jaar werd al besloten tabaksverkoop aan jongeren onder de achttien te verbieden. Die grens lag op zestien jaar.