Tot tien jaar cel voor drugsbende Aquino

Het gerechtshof in Antwerpen heeft donderdag celstraffen tot tien jaar uitgedeeld aan leden van de drugsbende van de Italiaanse familie Aquino uit Maasmechelen. De rechters bevestigden daarmee het vonnis van de rechtbank in Hasselt van een jaar geleden.

De drugsbende importeerde en verhandelde jarenlang partijen cocaïne uit Zuid-Amerika. Het ging in totaal om minstens 2400 kilo. Kopstuk Raf Aquino kreeg tien jaar cel, zijn broer Mario zes jaar, en ‘luitenant’ Nico Beckx, een neef, zeven jaar. Het OM had respectievelijk vijftien, tien en dertien jaar geëist.

Bezwaren van advocaten tegen de vermeende inzet van een Nederlandse burgerinfiltrant werden verworpen. Ines Wesky, de advocaat van Becks, liet aan Belgische media weten cassatie in te stellen.

Ook andere bendeleden werden veroordeeld. Van de zestien verdachten werden er zes in 2013 in Nederland opgepakt, van wie vier in een Japans restaurant in een Amsterdams hotel.

Maffiabaas Silvio Aquino werd in 2015 doodgeschoten in Opglabbeek. Een van de veronderstelde daders werd na de moord dood gevonden langs de A73 bij Roermond.