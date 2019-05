Tot nu toe vijf kandidaten voor opvolging May

Binnen de Britse Conservatieve Partij hebben tot nu toe vijf politici verklaard dat ze een gooi willen doen naar het leiderschap van de partij. Minister van Volksgezondheid Matt Hancock was zaterdag de vijfde die aankondigde Theresa May te willen opvolgen als partijleider en premier.

Eerder hadden Boris Johnson, Jeremy Hunt, Rory Stewart en Esther McVey zich aangemeld. Eerstgenoemde wordt als grote favoriet beschouwd.

May kondigde vrijdag in een emotionele speech aan op 7 juni te zullen aftreden. De interne partijverkiezing begint in de week van 10 juni. Er worden vervolgens stemrondes gehouden tot twee kandidaten over zijn. De strijd om het partijleiderschap kan weken duren.