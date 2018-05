Tot negen jaar cel voor Turkse journalisten

Tien medewerkers van de inmiddels gesloten Turkse krant Zaman zijn tot celstraffen veroordeeld voor het steunen van een terreurbeweging. Een rechtbank in Istanbul veroordeelde drie personen tot negen jaar gevangenisstraf, drie anderen moeten zeven jaar en zes maanden de cel in. Vier anderen kregen lagere celstraffen.

Vijf verdachten zijn vrijgesproken. De krant Hürriyet meldde dat de veroordeelden schuldig zijn bevonden aan het „steunen van een terreurgroep, zonder daarvan lid te zijn”. Alle verdachten zijn vrijgesproken van een poging tot het plegen van een staatsgreep.

Zaman en Today’s Zaman, de Engelse editie van de krant, zijn op last van de autoriteiten gesloten. De krant zou te nauwe banden hebben gehad met de beweging van de geestelijke Fethullah Gülen. De naar de VS uitgeweken Gülen was volgens Ankara het brein achter de couppoging half juli 2016 tegen president Erdogan.