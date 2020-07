Tot eind september geen cruises vanuit de Verenigde Staten

Zeker tot en met 30 september mogen er vanuit de Verenigde Staten geen cruiseschepen vertrekken. Dat heeft de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC bepaald, meldt CNN. Mocht de situatie tussentijds verbeteren, dan kan de CDC het verbod eventueel versoepelen.

Cruiseschepen in de VS liggen sinds 14 maart van dit jaar aan de ketting. Het verbod duurde aanvankelijk tot 24 juli. Ongeveer vijftig cruisemaatschappijen, verenigd in de The Cruise Lines International Association (CLIA), hadden al vrijwillig besloten tot 15 september geen afvaarten uit Amerikaanse havens te doen.

Volgens gegevens van de CDC raakten de afgelopen maanden 2973 mensen aan boord van een cruiseschip besmet met het coronavirus en overleden er 34 mensen aan de ziekte Covid-19.