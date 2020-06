Tot dusver hoge opkomst bij Poolse presidentsverkiezing

Bij de Poolse presidentsverkiezing tekent zich een hoge opkomst af. Vroeg in de middag had 24 procent van de stemgerechtigden zijn voorkeur al laten weten. Dat is 10 procentpunt meer dan vijf jaar geleden op hetzelfde tijdstip. Dat heeft de Kiesraad zondag in Warschau bekendgemaakt. Als de trend doorzet zou het de hoogste opkomst kunnen worden bij verkiezingen sinds de val van het communisme.

De stembusgang zou eigenlijk op 10 mei zijn maar werd uitgesteld wegens de coronacrisis. Ook nu zijn er allerlei maatregelen getroffen om besmetting tegen te gaan. In het centrum van Warschau staan lange rijen voor de stembureaus, waar maar een beperkt aantal mensen tegelijk binnen mag zijn. Mondkapjes zijn verplicht. Bij de ingang kunnen de handen worden gedesinfecteerd. De medewerkers in de stemlokalen dragen handschoenen en hebben een doorzichtig vizier voor het gezicht.

De zittende president Andrzej Duda, die de conservatief-nationalistische regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) achter zich heeft, is volgens de peilingen favoriet. Zijn belangrijkste tegenstander is Rafal Trzaskowski, de burgemeester van Warschau. Vermoedelijk is een beslissende tweede ronde nodig, omdat het er niet naar uitziet dat een van de kandidaten meer dan 50 procent van de stemmen krijgt.