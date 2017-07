Tot 20 jaar celstraf voor moord op Nemtsov

De Tsjetsjeense ex-militair Zaur Dadajev is donderdag tot twintig jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov. De straf valt lager uit dan de levenslange opsluiting die boven het hoofd hing van de man die de fatale schoten loste. De vier metgezellen van Dadajev, die allen medeplichtigheid bekenden, moeten eveneens de cel in. Hun straffen variëren van elf tot negentien jaar opsluiting in de gevangenis.

De vijf mannen die schuldig zijn bevonden aan de moord uit 2015 moesten lang wachten op uitsluitsel van de rechtbank. De bekendmaking van de straf zou in eerste instantie vorige week dinsdag plaatsvinden, maar werd meermaals uitgesteld.

De familie van Nemtsov is ervan overtuigd dat de vijf niet de echte daders zijn, maar slechts pionnen van het werkelijke brein achter de aanslag: de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov.