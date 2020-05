„Tot 1200 Russische paramilitairen actief in Libië”

Het Russische paramilitaire bedrijf Wagner Group heeft naar schatting tot 1200 manschappen ingezet in Libië. Zij werken samen met de troepen van krijgsheer Khalifa Haftar, schrijven onderzoekers in een vertrouwelijk VN-rapport dat is ingezien door Reuters.

De onderzoekers, die toezicht houden op de naleving van het wapenembargo tegen het Noord-Afrikaanse land, zeggen dat het Russische bedrijf specialisten naar Libië heeft gestuurd. Het gaat bijvoorbeeld om scherpschutters. In totaal zijn naar schatting 800 tot 1200 manschappen van Wagner actief in het land.

Libië is het toneel van een bloedige burgeroorlog. Haftar, die zijn machtsbasis heeft in het oosten, probeert al een jaar om hoofdstad Tripoli te veroveren. Daar zetelt de regering van premier Fayez al-Sarraj, die door de VN wordt gezien als de legitieme leider van zijn land.

Beide strijdende partijen kunnen rekenen op hulp uit het buitenland. Haftar wordt onder meer gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. De regering van Sarraj wordt geholpen door Turkije. De hulp van de huurlingen geeft Haftar volgens onderzoekers veel meer slagkracht.

De Russische president Poetin kreeg eerder dit jaar de vraag of Wagner meedoet aan de strijd in Libië. Hij stelde toen dat als daar al Russen actief zijn, die in elk geval niet werken voor de Russische staat en daar ook niet door betaald worden. Het bedrijf heeft zelf nog niet gereageerd op het VN-rapport.