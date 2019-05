Tornado’s teisteren Ohio

Het westen van de Amerikaanse staat Ohio is dinsdag geteisterd door tornado’s. In Celina, een stadje ten noorden van Dayton, kwam een bejaarde man om het leven doordat een wervelstorm een voertuig zijn huis in blies. In de hardst getroffen regio raakten tientallen mensen gewond. Tal van gebouwen raakten zwaar beschadigd. Volgens de media gebruikten reddingswerkers sneeuwploegen om puin te ruimen op een belangrijke snelweg.

Dayton was ditmaal het ‘epicentrum’ van het natuurgeweld. Een tornado raakte een voorstad vol, twee andere hielden huis in de directe omgeving. Er zijn windsnelheden gemeten van 230 km/uur, meldde het nationaal weerinstituut. Meer dan 65.000 huishoudens en bedrijven kwamen zonder stroom te zitten. Ook in de staat Indiana was er overlast.

Het Midden-Westen van de VS heeft al dagenlang last van zeer slecht weer. Daar is het leed nog niet geleden. De voorspelling is dat dinsdagavond en nacht in Kansas, maar ook in andere staten, opnieuw supercellen tot ontwikkeling komen, met zware hagelbuien en mogelijk tornado’s. Inwoners van Arkansas en Oklahoma bereiden zich voor op nog meer overstromingen.