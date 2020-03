Tornado richt ravage aan in Nashville

Een tornado heeft dinsdag een ravage aangericht in de Amerikaanse stad Nashville in de staat Tennessee. Door het natuurgeweld vielen zeker twee doden en raakten meerdere mensen gewond. Ook werden circa veertig huizen en gebouwen met de grond gelijk maakt. De verwachting is dat de tornado later naar het noorden van Tennessee trekt.

Op sociale media zijn bliksemschichten boven Nashville te zien. Volgens nieuwszender CNN zouden tienduizenden mensen in de stad zonder stroom zitten. De lokale politie maakt ook melding van lekkende gasleidingen en elektriciteitsmasten die zijn omgevallen. Voor getroffen inwoners is een noodopvang geopend.

Verder heeft ook John C. Tune Airport, een vliegveld in het westen van de stad, door de tornado „aanzienlijke schade” opgelopen. Mensen worden geadviseerd tijdelijk weg te blijven bij de luchthaven. Of er vluchten zijn geannuleerd is niet bekendgemaakt.

Tennessee is een van de veertien Amerikaanse staten die dinsdag naar de stembus gaan voor de Democratische voorverkiezingen. Onduidelijk is nog of het noodweer gevolgen heeft voor de stembusgang in Nashville.