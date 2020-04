Topwetenschapper EU stapt op uit frustratie over coronabeleid

Mauro Ferrari, president van de Europese Onderzoeksraad (ERC), is opgestapt uit onvrede over de gebrekkige reactie van de EU op de coronacrisis. De Italiaans-Amerikaanse wetenschapper was op 1 januari aangetreden als topman van de belangrijkste wetenschappelijke adviesinstantie van de Europese Unie.

Ferrari is „extreem teleurgesteld” in de Europese response op de pandemie, zegt hij in een verklaring aan de Financial Times. Volgens hem ontbreekt alle coördinatie tussen de lidstaten als het gaat om gezondheidsbeleid. Ook hekelt hij het verzet tegen financiële steunmaatregelen, eenzijdige besluiten om grenzen te sluiten en de in zijn ogen beperkte wetenschappelijke samenwerking.

Hij had voorgesteld om een speciaal programma met de beste wetenschappers op te zetten in de strijd tegen Covid-19, maar kreeg de handen daarvoor niet op elkaar. Ferrari (60) zet die strijd naar eigen zeggen wel voort, maar dan „weg van de kantoren in Brussel, waar mijn politieke vaardigheden duidelijk niet adequaat zijn”.