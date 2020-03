Topvrouw PostNL benoemd in adviesgroep NAVO

Secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO heeft topvrouw Herna Verhagen van PostNL benoemd tot lid van een internationale adviesgroep. Die is in het leven geroepen om mee te denken over hoe het militaire bondgenootschap efficiënter kan opereren en een sterkere politieke rol kan spelen. De groep van vijf mannen en vijf vrouwen uit de lidstaten, moet ook met aanbevelingen komen over het verstevigen van de eenheid binnen de NAVO, en het intensiveren van de coördinatie en het overleg binnen de alliantie, aldus een toelichting van Stoltenberg.

De leiders van de dertig NAVO-landen hadden Stoltenberg op hun top in december in Londen opdracht gegeven dit proces met andere experts in gang te zetten. Aanleiding was de onverwachte Turkse inval in Noord-Syrië, die niet binnen de NAVO was overlegd. De Franse president Emmanuel Macron was het duidelijkst over de noodzaak tot veranderingen met zijn opmerking dat de NAVO „hersendood” is. Premier Mark Rutte zei toen dat het zaak is dat ministers en wellicht ook regeringsleiders vaker niet alleen operationele, maar ook politieke aspecten bespreken.

De adviesgroep wordt geleid door de Duitse oud-minister van Defensie Thomas de Maizière en de Amerikaanse buitenlandexpert Wess Mitchell. Verhagen heeft onder meer in 2016 de Nederlandse overheid geadviseerd over cyberveiligheid.