Topvrouw Huawei opgepakt in Canada

Justitie in Canada heeft in Vancouver de internationale financiële topvrouw (CFO) van het Chinese technologiebedrijf Huawei gearresteerd. Ze dreigt te worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

Daar wordt het bedrijf verdacht van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran, aldus het Canadese ministerie van Justitie woensdag. Meng Wanzhou is de dochter van Ren Zhengfei, de oprichter van Huawei. Ze werd op 1 december opgepakt. De rechter bepaalt vrijdag of ze op borgtocht vrij kan komen.

De autoriteiten in de VS proberen Huawei al sinds 2016 voor de rechter te krijgen op verdenking van het verschepen van in de VS gemaakte producten naar Iran en andere landen.

De Chinese ambassade in Canada maakt bezwaar tegen de arrestatie van Meng en heeft haar onmiddellijke vrijlating geëist.

Huawei bevestigt haar arrestatie. Het bedrijf zegt niet bekend te zijn „met enig foutief handelen van mevrouw Meng”. Het telecommunicatiebedrijf laat daarnaast weten dat het zich aan alle exportwetten en sancties van de VS houdt.

De arrestatie van Meng zorgde donderdag voor onrust op de aandelenbeurzen in het Verre Oosten. Beleggers vrezen een verharding van de handelsrelatie tussen China en de VS. Japanse chipbedrijven als Tokyo Electron, Advantest en Sumco leverden in Tokio tot 6,6 procent in. De Chinese maker van mobiele telefoons ZTE, een concurrent van het niet-beursgenoteerde Huawei, daalde bijna 9 procent in Hongkong.