Topoverleg over impasse rond Noord-Korea

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in gaat naar Washington om met zijn ambtgenoot Trump te overleggen over Noord-Korea. Het is de eerste keer dat de twee leiders met elkaar om de tafel zitten sinds de Amerikaans-Noord-Koreaanse top in Vietnam. Die eindigde zonder nieuwe afspraken over de ontmanteling van het nucleaire programma van Pyongyang.

Het uitblijven van een doorbraak op de top was ook slecht nieuws voor Moon. Hij heeft ingezet op het verbeteren van de relatie met het stalinistisch bestuurde buurland. De Zuid-Koreaanse leider zit op 11 april om de tafel met Trump, meldt het Witte Huis. Ook vinden de komende tijd gesprekken plaats tussen andere topfunctionarissen uit de twee landen.

Zuid-Korea probeert ook te regelen dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dit jaar een bezoek brengt aan Seoul, bericht het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. De Zuid-Koreanen hopen zo een bijdrage te leveren aan het vlot trekken van het vastgelopen overleg met de Noord-Koreanen.