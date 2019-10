Topoverleg over berechten jihadisten in Irak

In Bagdad is topoverleg gevoerd over de mogelijkheid buitenlandse jihadisten uit Noord-Syrië te halen en te berechten in Irak. De Franse minister Jean-Yves Le Drian (Buitenlandse Zaken) besprak de kwestie met Iraakse leiders.

In het noorden van Syrië worden duizenden IS-strijders, onder wie ook veel buitenlanders, vastgehouden door Syrisch-Koerdische milities. Die hebben inmiddels de handen vol aan een Turkse inval. Er wordt gevreesd dat aanhangers van Islamitische Staat de gelegenheid aangrijpen om massaal te ontsnappen.

In Irak, dat grenst aan Syrië, zijn al eerder vermeende IS-aanhangers veroordeeld tot lange gevangenisstraffen of de dood. Een Franse diplomatieke bron zegt dat het de bedoeling is om buitenlandse jihadisten in Iraakse rechtbanken te laten berechten. Hun mensenrechten moeten dan wel gerespecteerd worden.