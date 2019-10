Topmedewerkers Russische mijn opgepakt

De Russische politie heeft drie hoge medewerkers opgepakt van de goudmijn in Siberië waar zaterdag vijftien mensen om het leven kwamen door een dambreuk. Dat melden de Russische autoriteiten. Zes mensen worden nog vermist.

„Het hoofd van het goudmijnbedrijf Sissim en de manager en voorman van de mijn zijn gearresteerd”, aldus de commissie die het ongeluk onderzoekt in een verklaring. De drie zijn voor ondervraging meegenomen naar de stad Krasnojarsk. De mijn ligt ongeveer 160 kilometer ten zuiden van de Siberische stad.

Zaterdag stortte de dam in de Sejba-rivier bij de goudmijn in de buurt van de nederzetting Stsjetinkino door nog onbekende oorzaak in. Daarbij kwamen twee wooneenheden van werknemers door overstromingen onder water te staan.

Volgens de onderzoekscommissie is de dam gebouwd zonder de veiligheidsregels in acht te nemen. De autoriteiten waren zelfs niet op de hoogte van het bestaan ervan.