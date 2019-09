Topmannen VS eisen actie tegen vuurwapengeweld

Topmannen van 145 bedrijven hebben de Amerikaanse Senaat opgeroepen wetgeving aan te nemen die het vuurwapengeweld moet terugdringen. „Niets doen aan de vuurwapengeweldcrisis in Amerika is simpelweg onacceptabel”, schrijven ze in een gezamenlijke brief die in handen is van The New York Times.

De brief is volgens de krant onder meer getekend door directeurs van bedrijven als Levi Strauss, Twitter en Uber. Die mengen zich daarmee in een gevoelige maatschappelijke discussie. „Vuurwapengeweld in Amerika is niet onvermijdelijk; het kan worden voorkomen”, schrijven ze.

De VS worden regelmatig opgeschrikt door bloedige moordpartijen. Zo kwamen vorige maand 22 mensen om het leven door een schietpartij in El Paso. Een dag later vielen negen doden toen een man het vuur opende in Dayton.

Niet alle grote bedrijven steunen de oproep. Zo ontbreken de namen van de topmannen van onder meer Apple, Facebook en Google.