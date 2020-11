Topman WHO: bemoedigend nieuws over coronavaccin

De topman van Wereldgezondheidsorganisatie WHO noemt het nieuws dat het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer voor 90 procent effectief is bij het voorkomen van een besmetting „bemoedigend”. Tedros Adhanom Ghebreyesus verwelkomde de aankondiging van Pfizer via Twitter.

Ook andere leiders toonden zich enthousiast, onder wie de Amerikaanse president Donald Trump en zijn opvolger Joe Biden. De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn en de Canadese premier Justin Trudeau spraken van „zeer bemoedigend” nieuws. De laatste zei te hopen dat er vroeg in het nieuwe jaar een vaccin is.

Het geneesmiddelenbureau EMA van de Europese Unie is nog bezig met eerdere gegevens die Pfizer heeft aangeleverd. De voorlopige onderzoeksresultaten op grond waarvan de farmaceut meldde dat het vaccin voor 90 procent effectief is, zijn nog niet binnen, meldden bronnen aan persbureau AFP. De Europese Commissie houdt vast aan haar voorspelling dat een vaccin mogelijk „vroeg in het volgende jaar” goedgekeurd en beschikbaar kan zijn.