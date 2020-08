Topman USPS belooft tijdige en secure afhandeling poststemmen

Louis DeJoy, de nieuwe topman van US Postal Service, heeft senatoren van de commissie binnenlandse veiligheid beloofd dat de stemmen die bij de Amerikaanse presidentsverkiezing per post worden uitgebracht „secuur en op tijd” zullen worden afgehandeld. Mede door de coronacrisis wordt verwacht dat een recordaantal Amerikanen in november niet naar een stemlokaal gaat maar het ingevulde stembiljet opstuurt.

Vooral Democratische Congresleden maken zich zorgen dat het staatspostbedrijf de snelle verwerking niet aankan. Ze beschuldigen de regering-Trump ervan de verkiezingsuitslag door middel van bezuinigingen op de posterijen te willen beïnvloeden. DeJoy zei vrijdag dat daarvan geen sprake is.

„Op weg naar het verkiezingsseizoen wil ik de commissie en het Amerikaanse publiek verzekeren dat Postal Service zeer wel in staat is en volkomen toegewijd om de verkiezingspost van de bevolking zorgvuldig en op tijd te bezorgen”. aldus DeJoy tegen de senatoren. „Deze heilige plicht heeft voor mij prioriteit nummer 1 tussen nu en de verkiezingsdag.”

De toezichtscommissie van het Huis van Afgevaardigden zal DeJoy maandag aan de tand voelen in gezelschap van Robert Duncan, de voorzitter van de raad van bestuur van USPS.