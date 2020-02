Topman Ryanair wil strengere controles moslimmannen

De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair vindt dat moslimmannen strenger gecontroleerd moeten worden op luchthavens. „Dat is waar het gevaar vandaan komt”, zei Michael O’Leary in een interview met The Times.

De zakenman zegt dat mensen die met hun gezin reizen geen aanslagen plegen. „Wie plegen de bomaanslagen? Dat zijn vrijgezelle mannen die alleen reizen”, stelt hij in het interview. „En het zijn doorgaans moslimmannen. 30 jaar geleden waren het de Ieren. Als dat is waar het gevaar vandaan komt, dan pak je dat aan.”

De uitspraken kwamen O’Leary direct op kritiek te staan. Een woordvoerder van de Britse Moslimraad noemt het teleurstellend dat de topman van een grote luchtvaartmaatschappij „zo schaamteloos zijn klanten discrimineert”.

Parlementariër Khalid Mahmood van de linkse Labourpartij klaagt dat O’Leary racisme aanmoedigt. „In Duitsland doodde een witte persoon deze week acht mensen. Moeten we witte mensen gaan profileren om te kijken of ze fascisten zijn?”

Ryanair heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van de topman, die vaker met omstreden voorstellen komt. Hij heeft in het verleden onder meer voorgesteld om passagiers tijdens vluchten te laten betalen voor het gebruik van het toilet.