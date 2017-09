Topman Republikeinen wil DACA-compromis

De Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wil met de oppositie gaan praten over migratiewetgeving. Paul Ryan zei tegen The New York Times te hopen dat zijn partij en de Democraten tot een overeenkomst kunnen komen.

Ryan reageerde op een vraag over het zogenoemde DACA-programma, dat president Trump wil afschaffen. Hij heeft het Congres een half jaar de tijd gegeven om tot een alternatieve regeling te komen. Het programma beschermt migranten tegen uitzetting die als kind illegaal de VS binnenkwamen.

Voorzitter Ryan stelde dat de problemen rond DACA een gevolg zijn van de gebrekkige bewaking van de grenzen. Hij hoopt een akkoord met de Democraten te kunnen sluiten waarin maatregelen om de grens beter te beveiligen worden gecombineerd met bescherming voor de DACA-migranten.

De president maakte hen donderdag duidelijk dat zij voorlopig niet hoeven te vrezen voor deportatie. „Voor iedereen (DACA) die zich zorgen maakt over zijn status gedurende de periode van zes maanden. Jullie hoeven nergens voor te vrezen. Geen actie”, twitterde hij.