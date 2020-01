Topman mijnbedrijf aangeklaagd voor doodslag na damramp Brazilië

De vroegere topman van het Braziliaanse mijnbouwconcern Vale is aangeklaagd voor doodslag in verband met de dambreuk begin vorig jaar bij de plaats Brumadinho. Daardoor kwamen ongeveer 250 mensen om het leven.

Het gaat om de vroegere CEO van het bedrijf, Fabio Schvartsman. In totaal zijn zestien mensen aangeklaagd voor doodslag en milieumisdrijven. Ook het concern is aangeklaagd evenals de organisatie die de dam inspecteerde.

De dam bij een ijzermijn van Vale in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais begaf het op 25 januari waardoor delen van Brumadinho werden overspoeld. Het concern betaalt families van de dodelijke slachtoffers in totaal zo’n 95 miljoen euro schadevergoeding.

Deskundigen hebben vastgesteld dat het ontwerp voor de dam fout was en dat de kering te steil was en onvoldoende drainage had. Medewerkers van Vale en de inspectie stelden misleidende documenten samen over de veiligheid van de dam.