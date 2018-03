Topman Innogy zwaargewond door zuuraanval

De financieel topman van energiebedrijf Innogy is zwaargewond geraakt door een vermoedelijke zuuraanval in het Duitse Haan, vlakbij Düsseldorf. Het slachtoffer, de 51-jarige Bernhard Günther, zou ’s ochtends in de buurt van zijn huis zijn aangevallen. Hij verklaarde later dat twee aanvallers hem besprenkelden met een vloeistof, zei een politiewoordvoerder.

Günther keerde na de aanval terug naar zijn woning, waar de hulpdiensten zich over hem ontfermden. De man is later overgebracht naar een speciale kliniek. Hij verkeert niet in levensgevaar.

De politie gaat uit van een poging tot moord. Het is nog onduidelijk wat voor vloeistof de daders tegen Günther gebruikten. „We gaan ervan uit, dat het om een zuursoort gaat”, zei de woordvoerder. Innogy, overigens het moederbedrijf van Essent, liet weten geschokt te zijn door de aanval.