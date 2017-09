Topman Franse Front National stapt uit partij

Een topman van de Franse populistische partij Front National (FN), Florian Philippot, heeft de partij naar eigen zeggen verlaten. Philippot was jarenlang de rechterhand van partijleider Marine Le Pen en vicevoorzitter van het FN. Le Pen had Philippot van zijn taken ontheven omdat die weigerde afstand te nemen van een vereniging, Les Patriotes, die hij binnen het front had opgericht na de verkiezingsnederlaag in mei.

Deze ‘partij binnen de partij’ droeg bij aan de ruzie in het front over de vraag waarom de verkiezingen dit jaar zo teleurstellend zijn verlopen. Veel partijleden denken dat Philippots adviezen aan Le Pen voor de campagnes in 2012 en voor de verkiezingen in 2017 veel stemmers ervan hebben weerhouden voor het front te kiezen. Vooral de felle afkeer van de euro die Philippot uitdraagt, zou verantwoordelijk zijn geweest voor de tegenvallende resultaten.